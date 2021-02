Dexter saison 9 : une actrice de Once Upon a Time au casting, nouveau danger pour le serial killer ?

Un danger pour le tueur en série ?

Et forcément, au regard de sa passion, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur son véritable objectif dans la série. Sera-t-elle une alliée de Dexter dans sa mission de mettre fin aux possibles agissements du maire de Iron Lake ou sera-t-elle au contraire présente pour... mettre en lumière le Dark Passenger de Dexter, en fuite depuis des années ? Après tout, on le rappelle, si le personnage de Michael C. Hall est le héros de la série et qu'on l'adore, il n'en reste pas moins un véritable criminel dans cet univers.

En revanche, même si on ne serait pas surpris de voir Dexter connaître une triste fin dans cette saison 9, on espère quand même que cette deuxième hypothèse s'avérera fausse. Après tout, voir Dexter tomber à cause de la Christophe Hondelatte américaine, ça fait pas rêver.