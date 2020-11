Dexter saison 9 : premières informations sur le retour de la série

Pile au moment où l'on pensait que plus rien n'allait pouvoir nous surprendre en cette année 2020, Showtime a récemment révélé avoir commandé une saison 9 de la série Dexter, 7 ans pourtant après la diffusion de son grand final. Une surprise pour les nombreux fans, mais une réalité dont les premiers détails commencent tout doucement à se dévoiler.

Premières infos sur le retour de Dexter

Ainsi, ce sont 10 épisodes qui composeront cette nouvelle saison et, bien évidemment, Michael C. Hall reprendra son rôle de Dexter. Et comme l'annonce le Hollywood Reporter, il ne sera pas le seul à effectuer son retour : le réalisateur Marcos Siega sera lui aussi présent et se chargera de la réalisation de 6 épisodes.

Et du côté de l'histoire ? Le site américain a confirmé une information importante, il ne s'agira pas d'une suite directe mais bien d'une nouvelle intrigue située à notre époque, "La série prendra place 10 ans après la disparition de Dexter Morgan à l'occasion de l'ouragan Laura. Et ce retour verra le personnage vivre désormais sous une nouvelle identité, dans un monde très éloigné de Miami".

Une suite éloignée de la série précédente ?

Des détails peu utiles ? Au contraire. A travers ces premières révélations, on peut en déduire que de nombreux personnages de la série pourraient donc être absents de ce reboot. Après tout, si l'intrigue se déroule loin de Miami, on a du mal à voir comment / pourquoi Angel, Vince & cie reviendraient. Surtout, le fait que Dexter possèdera une nouvelle identité nous interroge déjà sur une possible menace qui pourrait planer au-dessus de sa tête.

Toutefois, cela nous amène également à une autre interrogation. Alors que Clyde Phillips (le showrunner) a récemment révélé que cette saison 9 sera "une excellente opportunité d'écrire un second final", comment feront les créateurs pour nous apporter un sentiment de satisfaction si l'essence même de la série (la ville de Miami, ses personnages emblématiques...) ne sera pas présente ? A suivre.