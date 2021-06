Dexter saison 9 : un personnage mort de retour dans les nouveaux épisodes

Dexter reviendra prochainement sur nos écrans avec une saison 9 composée de 10 épisodes, dont la date de sortie n'est pas encore dévoilée. Et alors que Michael C. Hall reprendra bien évidemment son rôle de tueur en série, le comédien fera face à un autre retour important au casting. On vient de l'apprendre, un personnage mort va étonnamment apparaître dans cette suite. Attention spoilers. Et non, ce n'est pas Debra.

A la surprise générale, Showtime a récemment commandé une saison 9 de Dexter, actuellement en tournage, 8 ans après la diffusion de son dernier épisode. Un retour inattendu ? Oui, mais qui a visiblement été pensé pour le bien de la série. Alors que son précédent final avait déçu de nombreux fans, Clyde Phillips (le showrunneur) souhaite profiter des prochains épisodes pour offrir une conclusion à la hauteur du personnage de Michael C. Hall. Un méchant culte de retour Et à cet effet, l'équipe créative vient d'avoir une idée aussi étonnante que WTF. Ainsi, malgré une intrigue qui se déroulera dans une nouvelle ville (exit la Floride, place à l'état de New York) et qui sera portée par de nouveaux visages, c'est un personnage emblématique de la fiction qui va effectuer son grand retour. Selon les informations de Deadline, John Lithgow - l'inoubliable interprète d'Arthur Mitchell, a en effet été casté afin de reprendre son rôle du terrible Trinity Killer, ce tueur en série culte de la saison 4, responsable de la mort de Rita. Un choix surprenant (Dexter est censé l'avoir tué) qui interroge logiquement sur sa future place à l'écran.

Dexter saison 9 : un personnage mort de retour dans les nouveaux épisodes