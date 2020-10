Dexter saison 9 : les nouveaux épisodes vont-ils effacer la saison 8 ? Le showrunner répond

C'est officiel, Dexter va prochainement arrêter sa carrière de bûcheron pour effectuer son grand retour à la télévision. Showtime l'a annoncé la semaine passée, la cultissime série portée par Michael C. Hall a en effet été ressuscitée afin de nous offrir une saison 9 inédite composée de 10 épisodes.

Une saison 8 toujours canon

A ce sujet, Clyde Phillips - le showrunner des saisons 1 à 4 et futur chef d'orchestre de cette suite, a tenu à l'assurer auprès du Hollywood Reporter, ces nouveaux épisodes n'auront pas pour objectif de se moquer des fans. Malgré un final de saison 8 violemment critiqué, il a promis que la série aura une véritable continuité, "On ne va pas tout refaire. On ne va pas trahir le public en disant 'Oups, la saison 8 n'était qu'un rêve'. Ce qu'il s'est passé durant les 8 premières saisons sera toujours ce qu'il s'est passé durant les 8 premières saisons".

Traduction ? Debra sera toujours morte, Harrison aura bien été élevé par Hannah et Dexter aura bien vécu quelque temps isolé de tous.

Une deuxième fin

Mais alors, quel sera l'intérêt de faire revenir la série si ça ne sera pas pour effacer les erreurs du passé ? Il s'agira pour Clyde Phillips et son équipe d'adoucir la frustration des fans en offrant tout simplement à Dexter une seconde chance. "10 ans, ou à peu près, se seront écoulés jusqu'au moment de la diffusion. Et la série reflétera donc cette durée" a confié le showrunner, "Par conséquent, concernant la nouvelle fin de la série, il n'y aura aucune ressemblance avec la fin mise en scène en saison 8. C'est une opportunité géniale de pouvoir écrire un deuxième final et de corriger certaines choses".

Le final de la saison 8 ne sera donc pas oublié, mais la saison 9 - qui reprendra à notre époque, aura tout de même des allures de reboot / nouveau départ. De quoi permettre aux créateurs de lancer de nouveaux enjeux tout en continuant à surfer sur la mythologie de la série.