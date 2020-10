Dexter saison 9 : la série de retour, pourquoi c'est une très bonne idée

Une histoire passionnante

Malgré une fin ratée, Dexter possède toujours un univers passionnant à explorer. Et cette suite devrait justement nous le prouver. On ne sait pas si le Dark Passenger du personnage de Michael C. Hall sera toujours actif, mais une chose est sûre, la situation ne s'est clairement pas apaisée aux USA depuis 2013. Au contraire, la criminalité et la violence sont aussi importantes qu'auparavant et il y a forcément de la matière à exploiter à travers des angles inédits. Quand on sait que certains gros thèmes ont déjà été exploités par le passé (le tueur en série extrêmement préparé, le copycat, la protégée...), on ne peut qu'être excité à l'idée de découvrir LA nouvelle idée originale que l'équipe créative sortira de son chapeau pour faire revenir le côté nettoyeur de Dexter. Car oui, même si ça semblera répétitif, difficile d'imaginer une saison sans meurtre de sa part. Ou alors...

L'un des points forts de Dexter, est qu'elle a toujours mis l'accent sur le côté famille. Et très clairement, il est inconcevable d'imaginer la série s'en passer dans cette saison 9. Par conséquent, différentes possibilités scénaristiques pourraient s'ouvrir ici : est-ce que les enfants de Rita vont apprendre la vérité sur Dexter et tenter de se venger ? Ces enfants ont-ils mal tourné ces dernières années et Dexter va-t-il tenter de les "sauver" ? Le potentiel est là avec suffisamment de choses à explorer pour nous faire vibrer et nous déchirer.