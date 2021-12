Sex and the City : choc, un personnage culte tué dans le reboot And Just Like That

Un personnage culte de Sex and the City tué dans le reboot

Vous attendiez le retour de Sex and the City avec impatience ? On a une mauvaise nouvelle pour vous. Alors que l'épisode 1 de la série And Just Like That - qui n'est autre que la suite de la fiction culte des années 90, vient d'être mis en ligne sur Salto en France, celui-ci réserve aux fans la pire des nouvelles possibles.

En effet, alors que ces nouveaux épisodes devront déjà se faire sans Samantha Jones suite au refus de Kim Cattrall de reprendre son rôle, les créateurs ont également décidé de tuer un personnage emblématique de cet univers. De qui s'agit-il ? De John James Preston aka Mr. Big, le mari de Carrie incarné par Chris Noth.

Comment est mort Mr Big ?

Vous ne rêvez pas, alors que les scénaristes de Sex and The City ont longtemps joué avec le coeur des fans en faisant traverser tout et n'importe quoi à ce couple, les auteurs de And Just Like That ont de leur côté profité de ce reboot pour mettre fin à leur histoire. Et à la question : comment est mort Big ? La réponse est simple : d'une crise cardiaque.

A la suite d'une longue session de sport dans son appartement, le personnage s'est progressivement affaibli et effondré alors qu'il se dirigeait vers la douche, victime de ses nombreux excès passés. Le plus tragique dans tout ça ? Carrie n'a rien pu faire pour le sauver. Au contraire, l'héroïne incarnée par Sarah Jessica Parker était invitée au récital de piano de la fille de Charlotte, et elle est donc rentrée trop tard chez elle pour espérer aider son mari. Oui, malgré un dernier regard aussi beau que touchant échangé, le timing s'est une nouvelle fois montré cruel envers eux deux. "Et juste comme ça... Big est mort", a finalement et froidement balancé la voix off de Carrie, alors même qu'elle pleurait dans les bras de l'amour de sa vie.

Les fans en colère

Pour l'heure, Michael Patrick King (le showrunner) n'a pas encore réagi à cette tragédie qui a provoqué la colère et la tristesse de nombreux fans. En même temps, quand on se souvient qu'il avait récemment promis auprès du New York Times, "Personne ne meurt [dans le reboot]. Personne", on peut comprendre qu'il tente de se faire tout petit après ce qui est désormais considéré comme la pire des trahisons.

De même, ni Chris Noth, ni Sarah Jessica Parker ne se sont exprimés sur ce drame. De là à penser que l'acteur n'a pas encore tout à fait dit son dernier mot à l'écran et que l'on pourrait le retrouver sous la forme de flashbacks ou visions dans les prochains épisodes... A suivre.