Dylan O'Brien absent du film Teen Wolf : ses autres projets au cinéma

C'est officiel depuis septembre 2021 : Teen Wolf aura bien une suite en film. L'annonce a été faite pour les 4 ans de la fin de la série et a réjoui les fans. Sauf que lors de l'annonce du casting, c'était un peu la douche froide. Si certains reprendront leurs rôles, comme Tyler Posey (Scott), Holland Roden (Lydia), Shelley Hennig (Malia) ou même Crystal Reed (Allison) et Colton Haynes (Jackson), d'autres sont aux abonnés absents. Comme Arden Cho (Kira) qui aurait recalé la production, Tyler Hoechlin (Derek) ou bien Dylan O'Brien (Stiles).

Déjà (beaucoup) moins présent dans Teen Wolf après son accident sur le tournage du Labyrinthe, l'interprète de Stiles s'était pourtant prononcé positivement sur une suite de la série en 2020. "Stiles est mon coeur et mon âme. Je sauterai sur l'occasion de refaire quoique ce soit. (...) Nous allons nous retrouver à un moment" avait-il déclaré à l'époque.

Les projets de Dylan O'Brien

Si Dylan O'Brien ne sera pas de retour dans un rôle principal, ça a peut-être un lien avec un possible conflit d'emploi du temps. Jeff Davis, le créateur de la série, l'a dévoilé, le tournage du film Teen Wolf débute en mars. Et Dylan O'Brien, lui, ne manque pas de projets devant les caméras. Il commencera l'année par la sortie du film The Outfit, présenté au festival du film de Berlin il y a quelques jours et qui doit sortir en mars aux Etats-Unis. Le film avec aussi Mark Rylance et Zoey Deutch raconte l'histoire d'un tailleur qui va habiller les plus grands gangsters.