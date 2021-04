Le Labyrinthe 3 : Dylan O'Brien victime d'un accident, "Je me sentais totalement brisé"

Sur le tournage d'une émission, d'un film ou d'une série, une simple séquence peut parfois virer au drame. Ça a par exemple été le cas dans Pékin Express 2021 où un accident de voiture mortel a mené à l'abandon médical de deux candidats. A Hollywood, tourner un film n'est pas non plus sans risque et Dylan O'Brien l'a appris à ses dépends.

Dylan O'Brien victime d'un accident sur le tournage du Labyrinthe 3, que s'est-il passé ?

Le tournage du film Le Labyrinthe 3 a tourné au drame. Alors que les prises de vues avaient débuté depuis quelques jours seulement, une cascade a mal tourné : le 18 mars 2016, Dylan O'Brien était censé tourner une scène d'action quand il a fait une chute et a été percuté par une voiture. L'acteur qui avait 24 ans à l'époque, avait été immédiatement hospitalisé en Colombie britannique. Longtemps resté silencieux sur son accident, il avait par la suite révélé s'être cassé la quasi-totalité des os du visage sur le côté droit et avoir souffert d'un traumatisme crânien. Il a même dû subir une opération de chirurgie reconstructrice suite à l'accident. Le tournage du Labyrinthe 3 avait immédiatement été interrompu.

Une épreuve difficile à surmonter

En plus des douleurs physiques, Dylan O'Brien a aussi eu beaucoup de mal à surmonter ce choc psychologique. Durant des mois, l'acteur est resté silencieux et s'est éloigné des plateaux. Il a même failli ne plus jamais remettre un pied sur un tournage et ne pas reprendre Le Labyrinthe 3. "J'ai dû parcourir un chemin long et difficile suite à cet accident, bien plus que ce que les gens imaginent. C'était une chose privée et personnelle, j'ai traversé cette m*rde pendant très longtemps" avait-il confié à Deadline. L'acteur a expliqué avoir vécu des crises de panique et s'être senti "complètement brisé" suite à son accident.

"Je ne voulais même pas me lever de mon canapé durant ma récupération (...) Pendant longtemps, j'étais vraiment dans un état très sombre, cela n'avait rien d'agréable. Il y avait même des moments où je ne savais plus si j'étais prêt à continuer [sa carrière]. Et cette pensée m'effrayait" avait-il aussi expliqué à Vulture. Finalement, il décide de reprendre les chemins des plateaux : le tournage du Labyrinthe 3 reprend un an après son accident, en mars 2017. Une chose qui a été compliquée à vivre pour lui : "Rien en vous ne veut y retourner. A cause de ce traumatisme vécu sur le tournage, j'ai dû aller chercher au plus profond de moi-même la motivation de terminer le film." avait-il expliqué à Entertainment Weekly.

Un accident qui le hante toujours

Après la fin de la saga Le Labyrinthe suite à la sortie du 3e film en 2018, Dylan O'Brien a fait une pause de quelques années avant de faire son retour. Mais même aujourd'hui, cet accident qui aurait pu être encore plus dramatique le hante. Notamment quand il s'agit de tourner des scènes d'action comme pour le film Love and Monsters, dispo sur Netflix. "Dès que je monte sur une plateforme, j'inspecte la moindre parcelle du truc. Encore aujourd'hui, si je dois faire une cascade, si je suis sur une plateforme, s'il y a de l'action à venir, je peux être légèrement irritable. Il y a un degré d'anxiété en moi qui est toujours présent et qui je pense, le sera toujours" avait-il expliqué.