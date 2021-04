Aurore (Pékin Express 2021) et Jonathan victimes d'un violent accident de voiture, ils racontent

Quelques mois avant la diffusion de Pékin Express 2021, nous apprenions qu'un violent accident de voiture s'est produit en plein tournage en Turquie. Les infos données étaient qu'un chauffeur de 82 ans a dévié de la route avant de "percuter deux autres véhicules qui arrivaient en face" dans lesquels se trouvaient "une équipe de candidats, un caméraman et un chauffeur turc" et "deux membres de la production et un autre chauffeur turc". S'ils en sont tous sortis indemnes, l'homme, qui a perdu le contrôle de sa voiture, est mort.

Aurore et Jonathan racontent le violent accident de voiture

Aujourd'hui, on sait que les deux candidats impliqués dans cette grave collision sont Jonathan et Aurore. L'épisode de leur accident, diffusé ce 6 avril 2021 sur M6, a été un véritable choc pour de nombreux internautes et ils n'ont pas pu cacher leur émotion lorsque Jonathan a raconté cette tragédie : "On est sur une route un peu sinueuse qui est un peu en montée et je vois une voiture arrivée en face à une allure beaucoup trop importante et qui sort complètement de sa trajectoire. Et là, la voiture nous percute de plein fouet du côté d'Aurore d'ailleurs."

Aurore a ensuite confié : "Je tourne ma tête et la dernière image que je vois c'est la voiture qui me rentre dedans, de plein fouet. Et après, j'ai un bruit sourd. Jonathan me relève, je ne sais pas dans quel état je suis et là il me dit : 'Il faut absolument qu'on sorte de la voiture. Maintenant, tu sors et tu me suis.' J'avais tellement mal à la tête et mon visage n'était plus le même."