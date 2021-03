Pékin Express 2021 : covoiturage, nuits chez l'habitant, masques... ce que le Covid a changé

Si les candidats de Pékin Express 2021 s'attendaient à vivre une aventure intense et hors du commun, ils n'étaient sûrement pas préparés à se retrouver au milieu d'une pandémie mondiale. Résultat ? Ils se sont retrouvés rapatriés en France du jour au lendemain et ont dû patienter six mois avant de pouvoir reprendre la compétition en Grèce et non en Ethiopie comme prévu au moment de l'arrêt du tournage. Un événement inédit et exceptionnel suivi d'un rapatriement "chaotique" selon les confidences de Stéphane Rotenberg.

D'où viennent les masques transparents dans Pékin Express 2021 ?

Cette situation a donc totalement chamboulé les candidats de Pékin Express 2021, mais elle leur a au moins permis de se reposer un peu avant de reprendre la course, totalement modifiée pour respecter les conditions sanitaires. On retrouve donc le couple du Nord, Aurore et Jonathan, les frères fêtards, Pierre-Louis et Arnaud, les copines parisiennes, Rose-Marie et Cinzia, et les autres avec des masques particuliers puisqu'ils sont transparents : "Faire une émission avec des masques où on ne voit pas les bouches, on ne l'a pas envisagé", explique Thomas Barnéoud, le directeur artistique, à Télé Loisirs.

"Ce sont des masques qui sont faits pour les malentendants. Ils sont fabriqués par une société lyonnaise", ajoute-t-il avant de confier que le coronavirus leur a donné quelques idées pour les épreuves de Pékin Express : Sur les pistes de la terre rouge, devenue Pékin Express : La Route des 3 continents : "les duos doivent se faire offrir du gel hydroalcoolique entre deux courses", par exemple.

Covoiturage, nuit chez l'habitant... les difficultés du coronavirus

La crise sanitaire a surtout rendu encore plus difficile la recherche de voitures car les candidats n'étaient autorisés à monter dans un véhicule seulement si le chauffeur était seul, sans accompagnateur : "Sur 100 voitures, avec cette contrainte, vous en enlevez 80 ! Après, il fallait convaincre le chauffeur de les accueillir. Les premiers pas en stop ont été laborieux pour les candidats." Déjà que le stop est une vraie galère en temps normal dansPékin Express 2021...

Il leur a aussi fallu convaincre les habitants de les laisser dormir chez eux : "La plupart ont dormi dehors ou dans une pièce aérée, seuls. Certains ont mis 3 / 4 heures à trouver des habitations après une journée galère en stop", explique le directeur artistique.