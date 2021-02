Aurore (Pékin Express 2021) et Jonathan : leur combat pour avoir un enfant émeut les Twittos

Ce mardi 23 février 2021, les téléspectateurs ont fait la connaissance des 16 candidats de Pékin Express 2021 et ont rapidement eu un avis sur eux, qu'ils n'ont pas manqué de partager sur Twitter. Si certains s'en sont tout de suite pris à Loïc, jugé "imbuvable" et "irrespectueux" avec Sabine, d'autres se sont pris d'affection pour le couple du Nord, Aurore et Jonathan, qui a parfaitement réussi la première étape de la compétition. Pour preuve, les amoureux sont arrivés en première position à chaque étape et ont remporté l'épreuve d'immunité ainsi qu'un safari magique.

"On prie pour avoir un enfant"

Jonathan et Aurore ont surtout ému les internautes lorsqu'ils se sont confiés sur leurs difficultés d'avoir un enfant en câlinant une petite fille africaine trop mignonne : "C'est pour ça que je ne prends pas souvent de bébé dans mes bras. Ça me renvoie à l'absence de notre potentielle parentalité", a confié Jonathan avant d'expliquer : "Pour le moment, on ne peut pas avoir d'enfants. Elle a un problème de santé. On prie pour avoir un enfant."

Pour Aurore, "c'est la plus grosse injustice qu'on vit" : "Pékin Express nous fait oublier notre quotidien, cette souffrance parce que ça nous aura permis d'avoir un peu d'innocence dans notre vie", a-t-elle déclaré avec beaucoup d'émotions. Les Twittos ont eux aussi lâché leur petite larme tout en apportant leur soutien aux jeunes mariés : "On prie avec vous pour qu'un jour vous soyez d'heureux parents", "vous avez gagné le coeur des Français", "Aurore et Jonathan méritent tellement d'être parents", "sûr, Dieu leur donne un enfant".