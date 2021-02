Pékin Express 2021 : une édition complètement chamboulée, découvrez les 16 candidats en photos

Pékin Express 2021 aura aussi été fortement touchée par la pandémie de coronavirus. A cause de la crise sanitaire, le tournage en Ouganda, Ethiopie et aux Emirats arabes unis a été stoppé plusieurs fois et a été déplacé en Grèce et en Turquie. Alors que la diffusion avait été annulée cet été 2020 comme l'avait expliqué Stéphane Rotenberg, voilà enfin les épisodes inédits de cette saison mouvementée !

8 binômes dont un duo d'inconnus, un couple marié ou encore un père et sa fille

Cette saison 14 de Pékin Express promet encore une fois des paysages à couper le souffle, des épreuves difficiles, des moments de doute, de peine et de joie. En attendant de voir le premier épisode, voici les portraits et les photos des 16 candidats. Ils composent ainsi les 8 binômes de cette aventure.