Denis (Pékin Express 2020) et Julie gagnants : comment vont-ils dépenser leurs 100 000 euros ?

Tout ne s'est pas passé comme prévu pour Julie et Denis durant la finale de Pékin Express 2020. Ils ont bien failli perdre l'aventure à cause de deux chauffeurs : un arrêté par la police et un autre pas très réglo qui les a harcelés pour obtenir de l'argent après les avoir pris en auto-stop et a empêché d'autres personnes de les embarquer dans leur voiture. "C'était surréaliste... Il empêchait les gens de nous prendre... Il nous courait derrière et on n'arrivait pas à s'en débarrasser. Denis était à deux doigts de vriller. Cet homme s'en prenait à nous et surtout à moi", a raconté le couple corse à Purepeople.

Les projets de Julie et Denis chamboulés par le confinement

Heureusement, Julie et Denis ont réussi à s'en débarrasser et à poursuivre leurs épreuves. Après plusieurs heures de courses, les amoureux sont arrivés avant les soeurs lillois Aurélie et Pauline sur le symbole Pékin Express signifiant leur victoire. Une belle revanche pour les jeunes parents qui avaient perdu la finale lors de leur première aventure dans la saison 9 de l'émission de M6 en 2013. Denis et Julie sont donc repartis fiers avec la belle somme de 100 000 euros, comment vont-ils la dépenser ?

"Il y a deux versions : une pré-confinement et une post-confinement ! (Rires) Avant le confinement, nous avions prévu d'exporter notre concept de restaurant. Là, la situation est particulière", explique Julie en interview avec Puremédias avant d'ajouter : "Notre restaurant est fermé depuis le 14 mars, avec des employés au chômage comme tout le monde. Donc nous nous disons que nous allons peut-être le garder comme coussin de sécurité."

Denis confie à son tour : "Nous avons cette chance d'avoir ce petit coussin. Nous allons le garder pour l'avenir. En Corse, cela va impacter la saison. Et cette crise va avoir des impacts indirects qui vont perdurer et vont être compliqués pour les entrepreneurs en Corse."