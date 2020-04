Pékin Express 2020 : Pauline et Aurélie avantagées ? Des internautes soupçonnent de la triche

Après le couple Maxime et Alizée, c'est au tour de Pauline et Aurélie d'être soupçonnées d'avoir reçu l'aide de la production lors de la demi-finale de Pékin Express 2020, sur M6. Mais que s'est-il passé ? Dans l'épisode de ce mardi 31 mars 2020, Mathieu & Thomas, Julie & Denis et Pauline & Aurélie ont dû s'affronter dans 3 épreuves différentes : les perdants devaient tirer une enveloppe en bout de course. Au finale, Julie & Denis s'en sont bien sortis puisqu'ils n'ont eu aucune enveloppe.

Pauline et Aurélie favorisées dans Pékin Express 2020 ?

En ouvrant les enveloppes, les frères bûcherons ont rapidement compris qu'ils étaient éliminés de Pékin Express 2020 : Pauline et Aurélie se sont donc qualifiées pour la finale aux côtés du couple Julie et Denis. Si cette décision est due au hasard, certains internautes pensent qu'il s'agit là d'un coup monté de la production. Pour eux, elle aurait largement avantagé les deux soeurs lilloises durant les épreuves, notamment à l'étape du tir-à-l'arc : "C'est moi où les soeurs lilloises ont vu leur ligne de lancer avancée de 4 mètres ?", a par exemple posté l'un d'entre eux sur Twitter.

On a aussi pu lire des messages remettant en cause la chance de Pauline et Aurélie : "Pauline et Aurelie elles ont des logements de luxe, des repas de fête, des vtc qui les dépose à chaque fois au pied du drapeau, c'est truqué", "Les soeurs ont une patte de lapin depuis le début c'est assez incroyable", "C'est truqué", "Pauline et Aurélie elles vont trouver le poids du premier coup grâce à la 'chance' (alias la production)". Ouais, ils sont pas méga contents... Triche ou pas triche, les Nordistes sont quand même en finale de Pékin Express : Retour sur la route mythique !