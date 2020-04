Mathieu et Thomas (Pékin Express 2020) éliminés : les frères "bouleversés", les twittos sont tristes

"On est très très très déçus"

Thomas a avoué à Télé Loisirs : "On est très très très déçus de ne pas pouvoir disputer une finale. Mais on l'a moins mal vécu que lors de notre première saison. Lors de notre première saison, on avait tiré qu'une enveloppe noire donc on avait juste 33 % de chance partir et c'est tombé sur nous donc, c'était cruel ! Là on a tiré deux enveloppes noires, on savait qu'on avait encore une chance... Mais dès qu'on découvre que cette fameuse enveloppe nous renvoie à Paris, on se dit que c'était le destin".

"On a tout donné, on part sans regrets, on a fait des très jolies connaissances, on a traversé des paysages magnifiques... Moi j'étais très très ému à la fin parce que l'on crée des liens avec l'équipe, avec Stéphane Rotenberg et on sait que c'est fini" a-t-il ajouté, "Cela m'a bouleversé !". Son frère Mathieu a ajouté : "C'est un peu la malchance. Comme d'habitude c'est le stop qui nous pénalise, on a un ou deux chauffeurs qui nous mettent un peu dedans... Ça ne pardonne pas en Chine car on ne comprend rien du tout. Même le nom des villes on a du mal à reconnaître donc il faut faire confiance et il suffit que l'on tombe sur un mauvais chauffeur durant les deux jours, durant la journée et là ça nous met dedans...".

Quant à leurs adversaires, ils ont reconnu que "ce sont des concurrents redoutables, qui ont les nerfs solides ! Chaque binôme a déjà fait une finale, on sait qu'ils ne lâcheront rien. Après tout s'est joué sur des détails. Gagner Pékin Express ça peut se jouer sur rien du tout...".