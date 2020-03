Pékin Express : la prochaine saison ne sera pas diffusée cet été, Stéphane Rotenberg s'explique

La prochaine saison de Pékin Express "est compromise"

Nicolas de Tavernost, le président du directoire de la chaîne de télévision M6, a fait un point sur les émissions face au coronavirus, comme Top Chef 2020 et L'amour est dans le pré 2020. Dans le même programme, On refait la télé sur RTL, Stéphane Rotenberg s'est quant à lui exprimé sur le sort de la prochaine saison de Pékin Express, celle qui doit arriver après Pékin Express 2020 alias Pékin Express : Retour sur la route mythique. L'animateur a assuré à Eric Dussart qu'elle ne sera pas diffusée à cause de la pandémie du coronavirus. Sa diffusion était prévue pour cet été 2020.

"On a mis très peu d'émissions en boîte, on a dû rentrer quand la situation est devenue trop compliquée" a d'abord rappelé Stéphane Rotenberg, le tournage de la nouvelle saison ayant été interrompu à cause du Covid-19. "On espère repartir dès que les conditions seront réunies, mais on sera très, très en retard" a-t-il avoué, et "la production de la prochaine saison, qui devait être (diffusée) cet été, est compromise".

"On ne pourra pas repartir du jour au lendemain"

Le présentateur du jeu d'aventures a aussi expliqué que l'équipe de Pékin Express est nombreuse. Car en dehors de lui et des candidats, il y a aussi les membres de la production, les caméramen, les journalistes... "On est 120" a-t-il ainsi indiqué, "c'est très lourd à mettre en route, donc lorsqu'on pourra repartir, on ne pourra pas repartir du jour au lendemain. C'est très complexe". "La saison est compromise, mais on repartira" a-t-il quand même souligné, "Maintenant, la question est de savoir quand...". Cette prochaine saison ayant commencé à être tournée en majorité en Afrique, il faudra attendre que la crise sanitaire liée au coronavirus soit terminée là-bas (et en France) pour pouvoir y retourner et ainsi terminer le tournage.