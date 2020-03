Top Chef 2020, L'amour est dans le pré 2020... M6 fait le point sur ses émissions face au virus

"Il y a des émissions (...) qui ont été suspendues"

En cette période de confinement, les programmes télé doivent s'adapter. Cyril Hanouna continue TPMP depuis chez lui, en télétravail, avec les chroniqueurs et les invités en visio comme beaucoup d'émissions. Quant à Yann Barthès en revanche, Quotidien a été déprogrammé pour avancer les vacances de Pâques et sera de retour le 6 avril prochain. Et du côté de M6, quels changements sont prévus ? Nicolas de Tavernost, patron de M6, a répondu aux questions d'Eric Dussart dans On refait la télé, sur RTL, concernant Top Chef 2020, L'amour est dans le pré 2020, La bataille du jury (version dérivée de La France a un incroyable talent) ou encore la série Why Women Kill.

Pour Top Chef 2020, où vous pouvez suivre les brigades de Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet, vous pourrez peut-être continuer de regarder les épisodes... sauf ceux de la fin. "Nous essayons d'aller jusqu'au bout de Top Chef, qui est actuellement en diffusion. Les derniers épisodes, ce n'est encore pas totalement sûr" a en effet expliqué celui qui est président du directoire de la chaîne à propos du programme présenté par Stéphane Rotenberg.

"Il y a des émissions (...) qui ont été suspendues en cours de production qui seront peut-être un peu décalées comme L'amour est dans le pré" a ensuite expliqué Nicolas de Tavernost. "On continue les castings à distance, mais c'est compliqué" a-t-il confié à propos de l'émission de dating animée par Karine Le Marchand. En clair, les prochains épisodes de L'amour est dans le pré 2020 risquent d'être diffusés plus tard que prévu.

Et pour La bataille du jury, qui devrait arriver dans quelques semaines sur M6 ? "Comme il y a des émissions qui ne sont pas tournées aujourd'hui, pour avoir du nouveau à la rentrée, on est obligé de mettre en attente des programmes déjà produits" a-t-il déclaré. Donc pour le moment, ce serait en stand-by.

Quant à Why Women Kill (avec Lucy Liu), la date de diffusion reste la même mais vous n'aurez droit qu'à un seul épisode inédit par semaine. Comme ça, la chaîne va faire durer plus longtemps la nouvelle série imaginée par Marc Cherry (créateur de Desperate Housewives).

"Nous préparons très activement la rentrée"

Le boss de M6 a aussi rappelé qu'ils étaient du secteur privé, et non du service public, contrairement aux chaînes de France Télévisions : "Nous ne sommes pas le secteur public avec des recettes garanties, nous n'avons pas de redevance. Et aujourd'hui nos recettes publicitaires s'effondrent, en télé, radio comme sur le digital (...) Et donc on est attentifs à nos coûts".

Du coup, pour tenir, "nous allons demander à nos actionnaires de ne pas verser de dividendes cette année pour garder nos ressources et avoir des programmes de qualité" a-t-il ajouté. En dehors des émissions et des séries qui sont suspendues ou qui continuent d'être diffusées pendant le confinement, la chaîne se concentre aussi et surtout sur septembre 2020 : "Nous préparons très activement la rentrée". "J'espère que nous aurons des programmes forts, ambitieux" a-t-il avoué, espérant avoir un "nouveau public" d'ici là.