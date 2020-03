Lucy Liu (Why Women Kill) prête à tuer par vengeance ? Elle se confie

Dans Why Women Kill - la nouvelle série de Marc Cherry, le papa de Desperate Housewives, on suit trois héroïnes qui habitent dans la même maison mais sur trois périodes différentes (années 60, années 80, années 2020) et qui connaissent la même histoire : elles sont trompées par leur mari et décident de se venger.

A cette occasion, Lucy Liu - vue dans Elementary, se glisse dans la peau de Simone et met en avant la particularité des années 80, que ce soit via les moeurs de l'époque ou le style vestimentaire. Un choc visuel pour les téléspectateurs, mais un vrai plaisir pour la comédienne.

Lucy Liu fascinée par les années 80

Au détour d'une interview accordée à Gala, la star a en effet confié être fascinée par cette décennie : "Les années 80, c'était une époque colorée et amusante, celle de Boy George et de l'insouciance. Il y avait une certaine liberté dans la création."

Surtout, pour elle qui possède une véritable âme d'artiste - Lucy Liu peint beaucoup, cette période marque celle de l'ouverture : "C'était aussi une magnifique période d'expérimentation, que ce soit avec les drogues, le maquillage, les vêtements, mais aussi au niveau de la sexualité."

Il est également à noter que si la comédienne est autant attirée par les années 80, c'est parce qu'elle regrette de ne pas avoir pu en profiter pleinement. Elle l'a confié, "Je terminais mes études au lycée, ce n'était pas une période très facile pour moi, j'étais un peu mal dans ma peau, j'essayais de trouver ma place dans la société."

Une actrice rancunière ?

Néanmoins, si son rôle lui permet aujourd'hui de se rattraper et de replonger avec bonheur dans cette époque, n'allez pas croire qu'elle s'identifie parfaitement à son héroïne. Là où Simone est prête à tuer par vengeance, Lucy Liu assure être plus posée. A la question, "êtes-vous rancunière ?", l'actrice a ainsi répondu, "Un ami me dit que je suis une personne qui pardonne mais qui n'oublie pas. C'est quelque chose sur lequel je travaille au quotidien pour m'améliorer. Le pardon est important, mais ce n'est pas nécessairement une page qui se tourne."

Tout le monde peut souffler !