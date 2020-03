Cyril Hanouna anime TPMP depuis chez lui en confinement : les moments les plus forts à (re)voir

Comme Camille Combal qui fait les matinales en télétravail pour Virgin Tonic, son ex-boss Cyril Hanouna anime TPMP depuis chez lui. Le présentateur du talk-show avait en effet prévenu les fanzouzes sur Twitter. C'est donc depuis son canapé, que Cyril Hanouna a réalisé sa première émission en confinement.

"Beaucoup parlent de mon style, ben c'est normal quand je suis à la maison je suis comme ça, et les lunettes, c'est pour me protéger du coronavirus" a-t-il confié, en faisant référence à son jogging (bleu blanc rouge) signé Sergio Tacchini. Côté décor, une banderole "Bibliothèque Cyril Hanouna" fait office de fond à cette version en télétravail de TPMP. "Vous avez remarqué, on a fait un studio de fortune à la maison. On est bien, on est en direct, on reste avec vous, on ne voulait pas vous laisser tomber. On aura plein d'images, de vidéos à ne pas louper, du débat" a-t-il assuré, confiant.

Petits couacs

Evidemment, vu qu'il s'agissait de la première fois, Cyril Hanouna a connu quelques couacs. Il a d'abord lancé un magnéto en pensant que c'était une femme qui parlerait : "Vas-y ma Doriane". Sauf qu'il s'agissait d'un homme, prénommé Dorian. Toujours lors de cette séquence, son chroniqueur Gilles Verdez et le médecin Jimmy Mohamed n'ont pas eu accès à la vidéo depuis là où ils se trouvaient. "Voilà donc Dorian a posé une question mais tu ne l'as pas vu en fait" a donc souligné le trublion du PAF, Gilles Verdez avouant : "On l'a ni vu, ni entendu". "C'est normal, en régie, qu'on n'ait pas vu la vidéo nous ? On a rien vu, rien entendu" a alors demandé avec humour l'animateur.

TPMP va continuer jusqu'en juillet 2020

Malgré la pandémie de coronavirus, TPMP va continuer d'être à l'antenne. Et le talk-show va même durer encore plus longtemps que prévu. "Je devais arrêter Touche pas à mon poste le 10 juin, si tout rentre dans l'ordre j'arrêterai Touche pas à mon poste vers le 10 juillet" a ainsi annoncé Cyril Hanouna. Vous pourrez donc le voir sur C8 jusqu'en juillet 2020.