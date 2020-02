Top Chef 2020 : voici le récap des brigades

Dans ce premier épisode de Top Chef 2020 diffusé ce mercredi 19 février 2020 sur M6, deux candidats ont été éliminés mais surtout, les brigades ont été faites. Philippe Etchebest a intégré Gratien Leroy, le gagnant d'Objectif Top Chef qui a bien fait d'arrêter la comptabilité. En plus de ce candidat, le chef et animateur de télévision a choisi Diego Alary pour sa paella revisitée à la Paul Pairet (qui était le défi de la première épreuve) et Martin Feragus pour sa technique démontrée lors de son travail de la tomate pendant l'épreuve du monoproduit.

Hélène Darroze, l'équipe rouge