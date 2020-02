Mallory Gabsi (Top Chef 2020) : l'accident à l'oeil qui a failli stopper sa carrière

Top Chef 2020 : Mallory Gabsi a failli ne pas pouvoir réaliser son rêve de bosser dans la cuisine à cause d'un terrible accident

A tout juste 23 ans, il est le plus jeune candidat de Top Chef 2020, qui commence ce mercredi 19 février 2020 sur M6. Mais Mallory Gabsi a failli ne jamais participer à l'émission, ni même devenir un pro des fourneaux. Pourquoi ? A cause d'un grave accident qui a touché son oeil et qui a failli arrêter sa carrière. Mais grâce à son courage et son travail, il fait partie des candidats de cette saison 11 du programme.