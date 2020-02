Top Chef 2020 : grosse galère, la finale a dû être reportée... à cause d'une gastro !

Qui succédera à Samuel Albert, grand gagnant de Top Chef 2019 ? Ils sont 15 nouveaux candidats dont 12 hommes et 3 femmes, à prétendre au titre de Top Chef 2020 ! Si l'émission débute dans quelques jours pour les téléspectateurs, le tournage est déjà terminé pour les candidats et les chefs, dont Paul Pairet, le remplaçant de Jean-François Piège. L'équipe de l'émission a fait face à un contre-temps inédit au début du mois, lors du tournage de la finale.

Le tournage de la finale décalé de quelques jours

Comme le dévoile Le Parisien, c'est le lundi 3 février que l'équipe de Top Chef devait mettre en boîte la finale de son édition 2020 qui est placée sous le signe de la créativité. Le tournage devait se dérouler au Four Seasons Hôtel Georges V, à Paris, dans le restaurant l'Orangerie, fermé pour l'occasion. Si les équipes techniques, les anciens candidats revenus pour être commis, les chefs ou encore les bénévoles étaient prêts pour désigner le gagnant de l'émission, c'était moins le cas pour l'un des finalistes. Et pour cause, comme l'explique le site du journal, l'un des candidats a été victime d'une gastro-entérite. "Il a été vu en urgence par un médecin (...) Il a été déclaré inapte. Sa maladie étant contagieuse, impossible de toucher les aliments" a expliqué la chaîne au journal. L'équipe de Top Chef a donc été contrainte de reporter le tournage.

Une "annulation" qui aurait pu coûter cher à la production. "Cet imprévu se chiffre à plusieurs centaines de milliers d'euros" précise Le Parisien qui ajoute cependant que cet incident était couvert par les assurances. C'est finalement le lundi 10 février, avec une semaine de retard, que le tournage a eu lieu, toujours au Georges V. Pour découvrir les images et connaître le nom du gagnant, il faudra attendre la diffusion sur M6 !