Top Chef 2020 : une saison 11 placée sous le signe de l'audace et de la créativité

Après une saison anniversaire en 2019, Top Chef est retour dans quelques semaines. L'an dernier, pour fêter les 10 ans du concours culinaire, M6 avait misé sur l'excellence avec la présence de 100 étoiles parmi les chefs invités. Après 11 ans d'antenne, comment l'émission va-t-elle se renouveler ?

Une saison 11 sous le signe de la créativité

La réponse : en proposant une édition 2020 axée sur la créativité et l'audace. Pour cette nouvelle édition de Top Chef, les candidats dont Gratien Leroy gagnant d'Objectif Top Chef, vont devoir se surpasser avec des épreuves encore plus compliquées. Pour se faire, la production a misé sur des chefs innovants dont, moins connus que les chefs invités de la saison précédente, mais dont les méthodes et l'approche culinaire sont différentes de l'idée que l'on peut se faire de la cuisine. La durabilité et l'éco-responsabilité seront également au coeur des préoccupations.

Comme chaque saison, les candidats vont devoir relever des défis lancés par des chefs étoilés. Parmi eux ? Christopher Coutanceau, Glenn Viel, Laurent Petit ou encore les chefs étrangers Gaggan Anand et David Munoz. D'anciens candidats comme Guillaume Sanchez et Franck Pelux viendront aussi le temps d'une épreuve et Yann Arthus-Bertrand sera également invité pour défier les candidats.

Un nouveau jury et une nouvelle seconde partie de soirée

Top Chef 2020 sera aussi la saison de la nouveauté : Jean-François Piège a décidé de quitter l'émission et sera remplacé par Paul Pairet, vu dans un épisode de la saison 10. Chef triplement étoilé et élu meilleur restaurateur du monde en 2018, le français qui vit désormais à Shanghai va apporter sa bonne humeur et son esprit de compétition dans le jury et mènera sa propre brigade, la brigade violette. Face à lui, on retrouve évidemment toujours Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran ainsi que Stéphane Rotenberg, toujours présent à l'animation.