Top Chef 2020 : Gratien Leroy, premier candidat dévoilé par le chef Philippe Etchebest

"Félicitations Gratien, bravo pour ton parcours ! Ton courage, ta ténacité et ta force de travail t'ont permis de réussir toutes les épreuves et accéder à @topchefm6" a ainsi écrit Philippe Etchebest à l'attention du candidat. Gratien se retrouvera donc dans la compétition, dans la brigade de Philippe Etchebest. Il devra ainsi faire ses preuves face aux brigades de Michel Sarran, Hélène Darroze et Paul Pairet, ce dernier remplaçant Jean-François Piège qui a quitté l'émission.

Qui est-il ?

Gratien Leroy de son nom complet est âgé de 29 ans. Mais ce qui a surtout étonné, c'est qu'il n'est pas cuisinier de formation. En effet, le candidat de Top Chef 2020 est comptable dans la vie. Sans avoir jamais suivi aucun cours de cuisine, il a réussi à battre des participants travaillant dans ce domaine. Le gagnant d'Objectif Top Chef s'est même écrié avec joie : "L'amateur il est là, il est là".