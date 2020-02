Top Chef 2020 : qui sont les candidats ? Les portraits et les photos

L'an dernier, Top Chef fêtait ses 10 ans, une édition remportée par Samuel Albert. Lors du premier prime de Top Chef 2020, quinze talents de la cuisine vont s'affronter. Sur ces 15 candidats, seuls 12 seront qualifiés pour la suite du concours et répartis dans les quatre brigades menées par Philippe Etchebest (brigade bleue), Hélène Darroze (brigade rouge), Michel Sarran (brigade jaune) et Paul Pairet (brigade violette) qui remplace Jean-François Piège. Seul Gratien Leroy, gagnant d'Objectif Top Chef est automatiquement sélectionné et rejoint directement la brigade bleue. PRBK vous présente ceux qui vont rythmer vos mercredis soirs.

Diego Alary

Âgé de 22 ans, Diego est chef de cuisine au restaurant Les Pères Siffleurs situé dans le XVème arrondissement de Paris et est le plus jeune candidat de cette édition 2020. Avant la cuisine, il rêvait d'être footballeur mais une blessure à 14 ans l'a forcé à changer de voie. Il a notamment été commis pour Guy Savoy à la Monnaie de Paris et a été demi-chef de partie chez Alain Ducasse. Il est décrit comme un cuisinier "fougueux" et "audacieux". Ça tombe bien puisque la saison 11 de Top Chef est placée sous le signe de la créativité.