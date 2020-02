Top Chef 2020 : deux candidats éliminés et une nouvelle règle

Deux candidats ont quitté Top Chef 2020

Alors que Mallory Gabsi continue l'aventure, deux candidats ont été éliminés de Top Chef 2020. Lors de ce premier épisode de la saison 11, diffusé ce mercredi 19 février 2020 sur M6, que de rebondissements se sont produits. En effet, les téléspectateurs ont pu voir deux départs et une arrivée dans l'émission animée par Stéphane Rotenberg.

Quels candidats ont été éliminés par Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet, qui a remplacé Jean-François Piège ? Ce sont Arthur Vonderheyden et Maxime Zimmer qui ont le moins convaincus le jury composé de grands chefs lors de l'épreuve de la dernière chance. Ils ont ainsi été battus par Justine, Mory, Jordan et Jean-Philippe qui ont réussi à travailler la figue d'une meilleure manière.

A 31 ans, Arthur Vonderheyden, passé par les Maisons Lenôtre et Robuchon, a avoué : "C'est un échec pour moi". Maxime Zimmer, 29 ans, qui est lui venu de Liège en Belgique où il est chef de son propre restaurant a de son côté confié : "Je me suis éparpillé sur des choses trop complexes, je m'en veux".

Une nouvelle règle qui change tout

Mais alors que deux candidats ont été éliminés de Top Chef 2020, une nouvelle règle a été annoncée par Stéphane Rotenberg. Laquelle ? Le "candidat solitaire". Celui-ci (celle-ci en l'occurrence) intègre le programme sans faire partie d'une brigade. De qui s'agit-il ? Justine Piluso.

Cette dernière va donc se retrouver seule contre tous les autres candidats qui ont intégré les brigades de Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet. Ce sont les chefs qui ont désigné la candidate solitaire à l'unanimité. Avec cette nouveauté, l'aventure promet de belles séquences.