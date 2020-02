Top Chef 2020 : zoom sur Paul Pairet, le chef "perché" et nouveau membre du jury

C'est suite à sa participation à la saison 10 où les candidats avaient dû réaliser son plat miroir que Paul Pairet a été séduit par l'émission. Une expérience positive qui lui a permis d'apprendre une nouvelle facette de son métier. "Il y a des moments où on fait des commentaires, ce genre de chose. Ça suppose, peut-être pas un travail d'acteur mais en tout cas de se poser de façon différente. Par exemple, au départ, je n'étais pas assez clair dans mes explications. C'était trop long ou trop court donc j'ai essayé de doser au fur et à mesure. J'espère que je m'améliore !" plaisante-t-il. "Au départ, Paul partait sur des phrases un peu complexes et imagées" se souvient de son côté Stéphane Rotenberg qui ajoute : "Son côté parfois un peu maladroit marche très bien. Il se fait un peu chambrer."



Compétiteur dans l'âme, Paul Pairet a très rapidement créé une belle complicité avec les candidats de sa brigade, explique Hélène Darroze. A tel point que le juré avoue avoir été plus stressé que ceux qu'il devait guider. "On s'attache très vite. On s'attache d'ailleurs aussi aux autres candidats alors que d'habitude, je suis de nature assez compétiteur, là je me suis découvert une humanité que je m'ignorais. (...) J'ai découvert cette compassion immédiate. C'est très étrange. (...) J'ai trouvé que cette relation qu'on établit tous les jours, elle est presque rapidement supérieure à la relation que je peux avoir avec des gens avec lesquels j'ai travaillé beaucoup plus longtemps." confie le remplaçant de Jean-François Piège.

Un chef "très cérébral" et "perché"

C'est avec grand plaisir que les trois jurés déjà en place ont accueilli Paul Pairet dans l'équipe. "Je connaissais le cuisinier d'il y a 20 ans et je savais qu'il y avait du lourd qui arrivait et que ça allait super bien marcher avec nous. Je n'ai pas eu de doutes. Je savais qu'il apporterait beaucoup au programme et je ne me suis pas trompée" confie Hélène Darroze. De son côté, Philippe Etchebest décrit Paul Pairet comme un "chef très cérébral" assez "perché". "Il est arrivé avec beaucoup d'humilité. Il a écouté, il a bien observé. Il a vite appris. Ça a été un bon copain de concours. Il est un peu perché mais c'est ce qu'on adore. Ce qui fait notre force, ce sont nos différences qui font que nous sommes complémentaires." "Il a un univers culinaire qui est très fort qui est à lui. C'est une forte personnalité, dans le cérébral mais il a beaucoup d'humilité, d'empathie. Tous les quatre, on a passé deux bons mois." explique de son côté Michel Sarran.



Propos recueillis par Aubéry Mallet lors de tables rondes.