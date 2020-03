Quotidien en pause : pas d'émissions la semaine prochaine à cause du coronavirus

Pas de Quotidien la semaine prochaine

Mauvaise nouvelle pour les téléspectateurs, Quotidien - l'émission phare de TMC, ne sera pas diffusée la semaine prochaine (du 30 mars au 3 avril). D'après les informations du Parisien, "La production a décidé d'avancer sa semaine de vacances de Pâques, initialement prévue le 13 avril. Le talk-show va donc s'interrompre pour une semaine de congé".

Une surprise ? Pas tant que ça. Ce vendredi 27 mars, en dehors de l'équipe technique, ils n'étaient plus que deux sur le plateau : Yann Barthès et Julien Bellver. Surtout, face au confinement imposé par l'état, l'émission n'est plus en mesure de produire ses nombreux reportages ou micro-trottoirs, ce qui a récemment obligé la production à réduire d'une heure sa programmation.

Une simple pause ?

De fait, comme le laissait régulièrement entendre l'animateur, ce n'était qu'une question de temps avant que la machine ne se mette en pause. Cependant, rassurez-vous, il n'est pour l'heure pas question d'un arrêt définitif. Au micro du journal, la production assure aujourd'hui que cette pause a simplement pour objectifs de "permettre aux membres de l'équipe de souffler" et de "préparer une nouvelle formule moins dégradée".

Par conséquent, si cette semaine de break s'avère réellement productive et permet aux créateurs de trouver de nouvelles idées de contenus, autres que les interviews/interventions à distance, Quotidien reviendra bien le 6 avril. Autrement ? TMC pourrait potentiellement diffuser quelques best of supplémentaires.

Et pendant ce temps-là, Cyril Hanouna anime TPMP tout seul en direct de son salon (ou sa cuisine).