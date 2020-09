Pékin Express saison 14 : gros changement pour la reprise du tournage !

Le tournage de la saison 14 de Pékin Express va reprendre avec un changement

La saison 14 de Pékin Express n'avait pas été diffusée cet été sur M6. Et pour cause, le tournage de l'émission avait été stoppé en mars 2020 à cause du coronavirus. Mais le tournage de l'émission animée par Stéphane Rotenberg va bien reprendre. C'est la bonne nouvelle annoncée par Guillaume Charles, le Directeur général des programmes de M6 à Télé Loisirs : "On a interrompu le tournage pour les raisons que vous connaissez, et on va les faire repartir, en respectant bien évidement les consignes sanitaires".

En dehors des changements liés à la pandémie de Covid-19, cette prochaine saison de Pékin Express va aussi avoir droit à une surprise : le reste du tournage ne sera plus en Afrique du Sud. Après des premiers épisodes tournés dans ce magnifique pays, les autres seront tournés ailleurs, non pas dans un seul autre pays mais dans plusieurs endroits du globe. "La course va continuer mais dans d'autres destinations" a en effet précisé Guillaume Charles, sans donner d'indices sur ces nouvelles destinations.

Il y aura un gros changement pour les candidats

Le DG des programmes de M6 a également souligné le fait que malgré le coronavirus, les candidats de Pékin Express sont motivés et ils ont hâte de pouvoir repartir pour continuer l'aventure. "Il y avait eu 3 très beaux épisodes et on avait des candidats qui avaient, bien évidement, envie de continuer la course, donc ils n'avaient pas à subir ça non plus" a-t-il expliqué, "Ils sont tous ultra partants, ils ont envie de continuer à essayer de gagner Pékin Express".

En revanche, il n'a rien dit à propos d'EnjoyPhoenix et Jeremstar qui devaient participer à cette nouvelle saison pour du contenu digital sur 6play. Impossible pour l'instant de savoir du coup s'ils sont toujours prévus au tournage.