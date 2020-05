Pékin Express : EnjoyPhoenix et Jeremstar devaient participer à la saison interrompue

EnjoyPhoenix et Jeremstar devaient être dans Pékin Express

Alors que l'émission Pékin Express 2020 (Pékin Express : Retour sur la route mythique) sur M6 a été gagnée par Denis et Julie, la saison 14 de l'émission a été suspendue. Pourquoi ? A cause de la pandémie de coronavirus. Eh oui, le tournage de cette nouvelle saison de Pékin Express avait commencé en Afrique de l'Est, quand le tournage a été interrompu en mars 2020 pour raisons sanitaires. Stéphane Rotenberg et les binômes inédits ont ainsi dû revenir en France.

Et lors d'un live Instagram qui a été posté sur la chaîne YouTube de Jeremstar, EnjoyPhoenix et Jeremstar ont révélé qu'ils devaient eux aussi partir en Ethiopie pour tourner Pékin Express. Celle dont le vrai nom est Marie Lopez a déjà été vue souvent à la télévision puisqu'elle a participé à la saison 6 de Danse avec les stars sur TF1 et au Meilleur Pâtissier spécial célébrités sur M6. La star du net a même été animatrice du programme En route vers le Meilleur Pâtissier. Jeremstar, qui s'était confié à PRBK sur ses interviews baignoires, la télé-réalité et ses projets a lui aussi de l'expérience TV puisqu'il a été chroniqueur de Thierry Ardisson dans Les Terriens du dimanche sur C8.

Mais là, Pékin Express "c'était le rêve de ma vie" a avoué EnjoyPhoenix. Un sentiment partagé par Jeremstar qui a ajouté : "Je rêvais de le faire".

"Je ne sais pas si on va nous reproposer, mais j'aimerais bien, ce serait trop cool"

Lors de leur live, EnjoyPhoenix et Jeremstar ont cependant précisé qu'ils n'étaient pas prévus en tant que binômes dans le jeu. "Il s'agissait d'un projet de contenu digital pour 6play, pas pour l'antenne M6. Ils n'avaient pas encore signé de contrats puisque ce projet n'était pas encore acté" ont-ils indiqué. L'influenceuse et le héros du spectacle Jeremstar, enfin sur scène devaient donc rejoindre les candidats de Pékin Express pour une étape, avec un partenaire chacun.

"Je ne sais pas si on va nous reproposer, mais j'aimerais bien, ce serait trop cool" a avoué la YouTubeuse, qui espère donc que leur projet se fera quand même. En revanche, l'ex spécialiste de télé-réalité a confié ne plus être autant motivé : "Heureusement que je ne l'ai pas fait (Pékin Express, ndlr). Ça a l'air horrible".