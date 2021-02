Sabine (Pekin Express 2021) éliminée avec Loïc : elle réagit à son comportement imbuvable

Si l'aventure Pékin Express 2021 a parfaitement commencé pour le couple du Nord, Aurore et Jonathan - il a remporté la première épreuve d'immunité et un magnifique safari - elle a mal démarré pour Loïc et Sabine. Avant la compétition, les deux candidats ne se connaissaient pas. Ils ont donc dû apprendre à se découvrir, mais leurs personnalités n'ont pas du tout collées. Ils ont d'ailleurs enchaînés les prises de têtes et les galères.

Le comportement de Loïc avec Sabine énerve les internautes

Les internautes ont d'ailleurs été pas mal choqués par le comportement "imbuvable", "irrespectueux" et "arrogant" du papa de 2 enfants. Il faut dire que Loïc ne s'est pas montré tendre avec Sabine du début à la fin. Il a oublié son prénom à plusieurs reprises et eu des mots assez durs qui ont énervés les Twittos : "En plus d'être le pire aventurier de l'histoire de Pékin Express il est arrogant et méchant avec Sabine", "il me fout la haine", "Loïc, un des pires que j'ai vu dans Pékin Express", "Sabine rêve de faire Pékin Express et t'as Loïc imbuvable", "il mérite des grandes baffes". Son élimination a donc été un soulagement.