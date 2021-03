Pékin Express 2021 : les coulisses de l'arrêt "chaotique" du tournage à cause de la Covid-19

Un retour en France "chaotique" pour Stéphane Rotenberg, les candidats et l'équipe technique

Sauf que le tournage de Pékin Express 2021 est arrêté alors que tous sont encore en Ethiopie. Il fallait donc rapatrier les candidats, Stéphane Rotenberg et les équipes techniques en France. "Il a fallu organiser le rapatriement ! À Orly, on était dans les derniers avions de lignes à atterrir" a confié Stéphane Rotenberg Télé Star.

Thomas Barneoud, directeur artistique de Pékin Express, a détaillé à Télé Loisirs : "On avait juste 24h pour plier bagage. Peu importe le coût, il fallait rentrer. Le retour a été chaotique car il a fallu affréter un avion spécialement pour nous du Nord de l'Ethiopie jusqu'en Ouganda et après prendre le dernier vol pour Paris avec tout le matériel. La compagnie aérienne a même accepté de changer de modèle d'avion pour qu'on puisse rentrer tout notre matériel. Cela n'a pas été simple à mettre en place mais en 24 h c'était fait, on atterrissait à Roissy et on est tous rentrés en bonne santé". "Dès qu'on a décidé d'annuler la course, les candidats ont pu appeler leurs proches pour les informer de leur retour imminent" a-t-il aussi déclaré.

Jonathan, le nordiste marié à Aurore, a alors confié à 20 minutes que ce retour en France a été l'horreur : "C'était cataclysmique. Tout s'est effondré, on était en train de vivre un rêve. On était dans une bulle depuis deux semaines, c'est comme si on débarquait sur une nouvelle planète". Les Belges Jenny et Crisoula (éliminées mais restées en cas d'abandon d'une autre équipe) ont aussi ajouté au même média : "Quand on est rentrées, on aurait dit qu'il y avait la guerre, tout était fermé, tout était vide".

Pour tenir le coup pendant le confinement, les candidats de Pékin Express 2021 sont restés en contact via une boucle de discussion sur WhatsApp. Ils avaient tous un "goût d'inachevé" de leur aventure comme l'a indiqué Jonathan, alors ce groupe WhatsApp "permettait d'exorciser nos angoisses, de donner des nouvelles. On parlait des fenêtres de tir potentielles. On avait besoin de garder ce fil-là".

Le tournage a changé de lieu et de nom

Pourquoi le nom de Pékin Express 2021 a-t-il changé ? En effet, l'émission qui devait s'appeler Pékin Express : Sur les pistes de la Terre Rouge s'appelle finalement Pékin Express : La Route des 3 continents. Un changement de nom lié au changement des lieux de tournage. Au début, les candidats de l'émission animée par Stéphane Rotenberg devaient traverser l'Ouganda, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis, avec l'arrivée de la course à Dubaï.

Mais quand les candidats, le présentateur et les équipes sont repartis pour la suite du tournage en septembre 2020, le tournage a repris ailleurs : en Grèce et en Turquie, avec l'arrivée à Istanbul. La production a en effet préféré changer les lieux du tournage, qu'ils soient plus près, au cas où un reconfinement se fasse en France.