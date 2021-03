Crisoula (Pékin Express 2021) et Jenny éliminées : les internautes jubilent, elles se confient

Depuis le début de Pékin Express 2021, Crisoula et Jenny ne terminent aucune course et sont abonnées à la dernière place. Elles se sont d'ailleurs une nouvelle fois retrouvées en duel final et ont encore choisi d'affronter Rose-Marie et Cinzia, les "bimbos" comme elles les surnomment, contre qui elles avaient pourtant déjà perdu la semaine dernière. Eh bien, même schéma puisque la tante et la nièce belges se sont de nouveau inclinées face aux copines parisiennes : Cinzia a remporté haut la main la mission, notamment grâce à sa bonne pratique de l'Anglais.

"Crisoula et Jenny, c'est le pire binôme que j'ai vu"

Et cette fois-ci, l'épreuve était éliminatoire, contrairement à celle de la semaine précédente. Une grosse déception pour Crisoula et Jenny, mais pas vraiment pour une majorité d'internautes, qui continuent de juger les candidates comme "les plus nulles" : "Crisoula et Jenny, c'est bon, vous êtes nulles maintenant. Vous arrivez dernières à chaque épreuve", "Crisoula et Jenny vraiment c'est le pire binôme que j'ai vu", "Allez bye Crisoula et Jenny", "Jenny et Crisoula sont trop nulles. Elles ont rien à faire là", "Crisoula est trop nulle. Il fallait que Jenny y aille", "En vrai c'est Crisoula qui ralentissait Jenny. La prochaine fois, ne vient pas avec ta tante".