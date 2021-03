Pékin Express 2021 : Jenny et Crisoula jugées "nulles" par les internautes, elles se défendent

Le deuxième épisode de Pékin Express 2021 fut encore très intense pour les binômes et si certains s'en sont sortis haut la main, comme les deux frères, Pierre-Louis et Arnaud, et le couple du Nord, Aurore et Jonathan, d'autres ont totalement galéré, notamment à cause du drapeau noir. Cette épreuve a d'ailleurs provoqué quelques tensions entre Florent, Noël, Claire et Christophe, mais surtout entre Crisoula, Jenny, Cinzia et Rose-Marie. La tante et la nièce n'ont pas vraiment apprécié que les copines parisiennes les balancent aux collègues catalans.

"Ce n'est que de la malchance"

Résultat ? Crisoula et Jenny se sont encore retrouvées en duel final de cette deuxième étape. Si la semaine dernière, elles l'ont remporté face à Sabine et Loïc, le binôme d'inconnus, elles l'ont perdu cette fois-ci face à leurs grandes rivales, Cinzia et Rose-Marie. Heureusement pour elles, l'épreuve était non-éliminatoire. Les Belges ont donc encore une chance de se rattraper dans Pékin Express 2021 (ou Pékin Express : sur les pistes de la terres rouges). Courage !

En tout cas, elles sont loin d'être d'accord avec les internautes qui les jugent comme les plus "nulles" et les plus "faibles" de l'aventure, même si elles sont conscientes de l'image qu'elles transmettent : "On risque à nouveau d'être perçues comme comme étant 'les plus faibles'. Alors qu'en fait, ce n'est que de la malchance, ce n'est pas qu'on est moins bien que les autres. Ce côté-là est un peu râlant", confie Jenny en interview avec Télé Loisirs.

Crisoula et Jenny reviennent sur leur erreur avec la voiture bonus

Crisoula et sa nièce reviennent ensuite sur leur boulette avec la voiture bonus, qui aurait sûrement pu leur éviter un nouveau duel final : "J'ai eu un coup de stress. J'avais lu les consignes, mais je voyais tout le monde faire de l'auto-stop, donc j'ai fait de même. J'en déduis qu'ils ont déjà pris la voiture bonus car il y avait plein de binômes qui étaient avant nous dans la course et qui se trouvaient à ce moment-là également au bord de la route. Mais je n'avais pas compris le principe des cartes pour avoir la voiture bonus", explique Jenny.

Sa tante ajoute : "Il faut savoir aussi que lorsqu'on est dans la course, l'adrénaline est très, très forte ! On fait donc des choses qu'on ne ferait probablement pas si l'on prenait un peu de recul pour réfléchir. J'avoue que quand on a vu l'épisode, on s'est dit : 'Mais comment c'est possible de faire une bêtise pareille...'"