Arnaud et Pierre-Louis (Pékin Express 2021) : élimination, binôme caché... Ils réagissent

Arnaud et Pierre-Louis éliminés : ils s'expliquent sur le choix du duel final

Après l'élimination de Nour et Kaoutar, ce sont Arnaud et Pierre-Louis qui ont été éliminés de Pékin Express 2021 (Pékin Express, la route des 3 continents) ce mardi 30 mars 2021 sur M6. Alors qu'ils étaient très souvent dans les premiers, les frères fêtards sont arrivés derniers de la course dans l'émission animée par Stéphane Rotenberg. Et lors du duel final contre Claire et Christophe, ils ont perdu.

Mais pourquoi avoir choisi Claire et Christophe plutôt que Jonathan (qui avait fait rire les internautes) et Aurore ? Arnaud et Pierre-Louis ont expliqué leur choix de binôme pour le duel final à Télé Loisirs. "On arrive derniers et la configuration qu'on ne voulait pas arrive : on doit choisir parmi les deux binômes qu'on adorait. Mais John et Aurore sont nos petits chouchous de l'aventure. C'est avec eux qu'on était le plus proche, donc on a pris Claire pour le duel final ! Claire qui est très forte, qui parle bien anglais, qui est sportive... Ce n'est clairement pas un choix stratégique qu'on a fait" ont-ils indiqué.

Quant à leur défaite et donc leur élimination, ils ont avoué : "C'est hyper dur, c'est tellement magnifique ce qu'on vit qu'on s'est dit que c'était dommage de s'arrêter si tôt. Moi je m'effondre, on est pris dans le jeu. Oui, il y a pire dans la vie, mais c'est tellement beau ce qu'on vit. On est hyper tristes, j'avais envie de pleurer à chaque fois que je parlais. Je ne sais pas comment décrire ce qu'on a ressenti...".

"On ne savait pas du tout qu'il y avait cette règle"

Mais au final, Arnaud et Pierre-Louis font toujours partie des candidats de Pékin Express 2021. En effet, Stéphane Rotenberg leur a annoncé qu'ils devenaient le binôme caché de cette saison un peu chaotique ! "Quand j'allais prendre ma douche, on a vu Stéphane arriver. Et on a eu une belle surprise parce qu'on n'a jamais vraiment regardé l'émission. On ne savait donc pas du tout qu'il y avait cette règle" ont-ils raconté à à Purepeople, "On était hyper contents parce qu'on savait qu'on allait en Turquie. On voulait faire les trois pays, et c'était le cas".

Cette histoire de binôme caché leur a remonté le moral : "On s'est dit qu'on allait faire un cache-cache géant en Turquie. Ca va être des poussées d'adrénaline 24h/24h toute la journée. C'était hyper compliqué mais c'était fou. On a dû se déguiser pour essayer de passer inaperçus".