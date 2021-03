Jonathan (Pékin Express 2021) "dans le partage" : sa cuite culte amuse Aurore et les téléspectateurs

Pékin Express 2021 : Jonathan bourré, Aurore l'affiche

Après l'élimination de Sabine et Loïc, puis l'élimination de Crisoula et Jenny, aucun binôme n'a été éliminé de Pékin Express 2021 (Pékin Express, sur la route des 3 continents) dans l'épisode diffusé ce mardi 16 mars 2021 sur M6. En revanche, Jonathan et Aurore ont marqué cet épisode. En plus de leur clash avec Florent et Noël, les Nordistes ont fini un peu bourrés (surtout Jonathan). Ils ont passé la nuit chez Nikolas, un grec qui produit sa propre liqueur.

Un alcool très fort d'après Jonathan et Aurore, qui se sont décomposés en buvant leurs shots. "Il boit un verre, deux verres, trois verres et même quatre verres...!" explique alors Aurore, face caméra à propos de Jonathan, et là "il est bourré". "Ma tête elle tourne, c'est ouf" avoue-t-il dans l'émission présentée par Stéphane Rotenberg.