Pékin Express 2021 : Jonathan & Aurore et Florent & Noël réconciliés après le clash ? Ils réagissent

Florent et Noël répondent : "C'est vrai que l'on crie beaucoup, mais dans le Sud, c'est comme ça"



Et alors que le tournage de Pékin Express 2021 a été chaotique à cause de la pandémie de coronavirus, Florent et Noël ont réagi aux propos de Jonathan et Aurore à leur sujet. Se confiant à Télé Loisirs, Florent a expliqué : "On ne se s'était jamais croisés depuis le début de l'aventure lors d'une épreuve. Ils n'avaient peut-être pas l'habitude de nous voir dans l'effervescence de la course. Ils ont sûrement dû se dire : 'Mais ce n'est pas les garçons que l'on connaît !' C'est vrai que l'on crie beaucoup, mais dans le Sud, c'est comme ça. Ce n'est pas pour autant qu'on est méchants !".

"J'ai compris qu'ils nous en voulaient lorsque j'ai demandé une information à Jonathan et qu'il n'a pas voulu nous la donner. Il nous a fait comprendre qu'on avait été violents dans nos mots" a-t-il affirmé, "Puis on en a parlé après avec Noël, on savait qu'ils étaient juste énervés contre nous sur cette épreuve, mais qu'éventuellement ça irait mieux quelques heures plus tard... Après, est-ce que je comprends leur point de vue ? Non, pas vraiment !".

"On n'a jamais été brusques avec eux"

Noël s'est même dit "surpris de leur réaction". "Mais moi non plus, on ne leur a rien fait du tout ! Jonathan et Aurore, je ne les comprends pas pour le coup... On n'a jamais été brusques avec eux" a-t-il précisé.

Florent a tout de même confié qu'ils ont fait la paix avec les Nordistes, même si ça n'a pas été montré dans l'épisode de Pékin Express 2021. "Le soir même tout s'est arrangé ! Ils vont même nous rendre visite à Perpignan prochainement !" a-t-il déclaré, Noël ajoutant à propos de Jonathan : "Je lui ai notamment dit qu'il n'y avait aucun mal dans tout ça. Je pense qu'il s'est un peu laissé emporter par ses émotions, même si Florent et moi avions crié. De ce que j'ai compris, Aurore et lui n'étaient pas habitués à voir cette facette de nous, très concentrés dans la course".