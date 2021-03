Nour et Kaoutar (Pékin Express 2021) éliminées : bol d'huile, racisme... Elles se confient (itw)

Après l'élimination de Sabine et Loïc ou encore l'élimination de Crisoula et Jenny, ce sont Nour et Kaoutar qui ont été éliminées de Pékin Express 2021, alias Pékin Express, sur la route des 3 continents. La mère et la fille ont dû quitter le jeu présenté par Stéphane Rotenberg, à la fin de l'épisode diffusé ce mardi 23 mars 2021 sur M6. Il faut dire que malgré leurs efforts et leur beau parcours dans l'aventure, le binôme avait un handicap de taille : un bol d'huile à porter partout.

Ce bol d'huile, "c'était un calvaire" a avoué Nour en interview exclusive à PRBK. Kaoutar a ajouté que "ça a été un fardeau, c'était affreux", "j'avais envie que d'une chose c'était de m'en débarrasser, limite des fois on avait envie de shooter dedans". Elles devaient même parfois "monter en cachette avec le bol d'huile" dans les voitures.

"Il y avait pas mal de racisme en Grèce" : "on nous insultait", "on s'est pris pas mal de critiques et de refus"

Et en plus, celles qui font partie des 16 candidats de Pékin Express 2021 ont été confrontées à un autre gros problème : le racisme. "Il y avait pas mal de racisme en Grèce" nous a confié Nour, "on s'est pris pas mal de critiques et de refus", en fait "nous en fait on avait deux handicaps : le bol d'huile et le fait qu'on soit arabes". "Des personnes s'arrêtaient devant nous pour nous insulter" et "on nous fermait les fenêtres au visage" a-t-elle raconté.

"Nour est plus claire que moi de peau donc c'est vrai que quand elle arrêtait les voitures, les gens s'arrêtaient mais quand ils me voyaient moi aussi arriver, un peu plus matte de peau, ils s'en allaient" a ajouté Kaoutar. A cause de ce racisme, la mère et la fille qui ont malgré tout toujours gardé le sourire aux lèvres ont dû faire "18 kilomètres à pieds" en plein "soleil" durant ce dernier épisode de Pékin Express 2021. "Si l'aventure avait continué en Ethiopie et à Dubaï ça ce serait beaucoup mieux passé" a donc précisé Nour, la pandémie de coronavirus ayant fait changer l'itinéraire du jeu.

"Après on est aussi tombées sur des grecs adorables" a souligné Kaoutar, "on a eu plein de grecs qui nous préparaient le petit-déjeuner avec des petits messages" et "il y en a un qui nous a acheté des croissants et du jus d'orange". D'ailleurs, "on est toujours en contact avec eux".

"On avait hésité à retourner dans l'aventure avec la mort de mon père"

Suite à leur élimination après un duel final mouvementé, Nour nous a avoué avoir été triste. "J'avais beaucoup de peine" a-t-elle expliqué, mais si c'était à refaire "j'aurais fait de la même façon parce qu'on s'est surpassées à toutes les étapes et on a vraiment donné le meilleur de nous-mêmes".

"On lâche rien mais on accepte les choses, c'est le destin, c'est le jeu" a relativisé Kaoutar. En plus, "on était déçues oui et non parce qu'on avait hésité à retourner dans l'aventure avec la mort de mon père" a-t-elle déclaré. Un décès douloureux survenu pendant l'arrêt du tournage de Pékin Express 2021. Mais "on y est retourné parce qu'on s'est dit qu'on allait rendre hommage à mon père qui était fan de Pékin Express". Et elles lui ont fait honneur en se battant jusqu'au bout.

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.