Christophe (Pékin Express 2021) : "j'ai été confronté à l'aventure plus d'une fois"

L'émission culte avec Stéphane Rotenberg a repris. Et alors que Fabrice et Briac sont de retour, mais dans Pékin Express : itinéraire bis, il y a un binôme qui a fait parler sur les réseaux sociaux. Celui de Christophe, 61 ans, avec sa fille Claire, 30 ans. Dans l'épisode de Pékin Express 2021 (Pékin Express : sur les pistes de la Terre Rouge) diffusé le mardi 2 mars 2021 sur M6, Christophe a été clashé par beaucoup d'internautes.

Christophe (Pékin Express 2021) : "J'avais la trouille de décevoir ma fille et que l'on fasse une prestation pitoyable"

En effet, en plus tacler Loïc pour son comportement, Sabine et Loïc ont depuis été éliminés, les twittos s'en sont pris à Christophe. Invité à manger un dîner à base de bananes plantain, il a insisté en demandant une cuillère. "Je demande une cuillère, qui bien entendu ne vient pas" disait-il face caméra. Mais l'hôtesse lui a expliqué que c'était un plat à savourer avec les mains. "Je me suis dit : je vais manger comme les rois au Moyen Âge" avait-il répondu, de quoi énerver de nombreux internautes qui l'ont trouvé hautain.

Le candidat de Pékin Express 2021 a pourtant confié à Télé 7 jours que ce qu'il redoutait le plus, ce n'était pas les critiques mais de décevoir Claire ou de rater une épreuve : "Plus le départ approchait, plus j'étais effrayé. Je me disais : 'Avec mes genoux en compote d'ancien tennisman, je ne vais jamais réussir à courir tout le temps'. J'avais la trouille de décevoir ma fille et que l'on fasse une prestation pitoyable".

"Je ne suis pas non plus un bras cassé"

Quant à sa forme physique, malgré son âge, Christophe a tenu à souligner : "Je ne suis pas non plus un bras cassé !". "Ancien scout, j'ai été confronté à l'aventure plus d'une fois" a même ajouté le soixantenaire. En plus, sa fille Claire avec qui il est en binôme dans le programme l'a préparé physiquement avant le tournage de Pékin Express 2021 : "Avant de partir, j'ai eu droit à une petite préparation physique concoctée par Claire. Gainage, pompes... Tout cela m'a énormément aidé".