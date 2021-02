Pékin Express 2021 : la date de diffusion dévoilée, Fabrice et Briac de retour

Pékin Express bientôt de retour

La saison 14 de Pékin Express va bientôt débarquer sur nos écrans. M6 a officialisé la nouvelle, c'est le 23 février prochain que le premier épisode de cette édition 2021 sera enfin diffusé. Et à en croire les premières révélations, celle-ci sera immanquable tant le tournage a été chaotique.

Initialement, cette saison baptisée "Sur les pistes de la terre rouge" devait voir les 8 nouveaux binômes traverser l'Ouganda, l'Ethiopie et Dubaï. Malheureusement, le début du tournage (5 mars 2020) a tristement coïncidé avec... l'explosion de la crise sanitaire mondiale liée à l'épidémie de Covid-19. De fait, comme le rapportent nos confrères de Puremédias, "le programme a dû rapatrier ses candidats et ses équipes en urgence avant la fermeture des frontières après seulement trois numéros mis en boîte".

Une édition très spéciale

Une déception pour l'équipe de production qui avait hâte d'explorer ces terres, qui a donc dû imaginer un tout nouveau circuit en urgence. Ainsi, quand le tournage a enfin pu reprendre, 6 mois plus tard (!), c'est en Grèce et en Turquie que les aventuriers ont cette fois-ci tenté de relever le défi fou de Pékin Express. Et forcément, Coronavirus oblige, rien n'a été simple pour les nouveaux candidats avec le "port du masque obligatoire et précautions à prendre au domicile des habitants".

De même, ce nouveau parcours a malheureusement été marqué par une tragédie. On l'a appris en octobre dernier, un binôme s'est retrouvé au centre d'un accident de la route mortel. Et visiblement, ce drame, les circonstances et les conséquences seront bien abordées (pudiquement mais sans détour) à l'écran.

Enfin, pour l'anecdote, sachez que cette 14ème saison de Pékin Express sera une nouvelle fois accompagnée du programme "Itinéraire bis" qui voit, en deuxième partie de soirée, un ancien binôme de l'émission tenter la même aventure mais à travers un chemin différent. Et cette année, ce sont Fabrice et Briac - deux candidats marquants de la saison 12, qui participeront au défi.