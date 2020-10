Pékin Express 2020 : un violent accident de voiture en plein tournage, une victime décède

Le tournage de la saison 14 de Pékin Express a été interrompu à cause du coronavirus ! La bonne nouvelle est qu'il a pu reprendre avec un gros changement puisque ne continue pas en Afrique du Sud, mais dans d'autres destinations, comme la Turquie. La mauvaise est qu'un gros accident de voiture a eu lieu la semaine dernière alors que les candidats de cette édition 2020 étaient en pleine épreuve d'après les infos de Télé Loisirs.

Un terrible accident sur le tournage de Pékin Express

Le site explique qu'un automobiliste âgé de 82 ans a perdu le contrôle de son véhicule et "a percuté deux autres véhicules qui arrivaient en face" dans lesquels se trouvaient "une équipe de candidats, un caméraman et un chauffeur turc" et "deux membres de la production et un autre chauffeur turc". Le chauffeur de 82 ans est malheureusement décédé des suites de ses blessures.

Les candidats et le cadreur, eux, ont été légèrement blessés : "L'un des candidats a dû subir la pose de quelques points de suture et a passé deux nuits à l'hôpital en observation. Ils ont été sortis de la course par décision médicale. L'autre candidat et le cadreur sont, eux, rentrés à l'hôtel. Depuis, ils ont été rapatriés en France. Un soutien psychologique leur a été proposé par la production. Le conducteur de la voiture qui avait pris les candidats en stop est indemne."

Une enquête a été ouverte pour déterminer la raison pour laquelle le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule. Le rapport explique notamment que "la responsabilité des équipes des candidats et des équipes de production n'est aucunement engagée dans cet accident". Tous les membres de Pékin Express et la chaîne M6 apportent tout leur "soutien à la famille de la victime".