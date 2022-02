Teen Wolf, le film : Arden Cho (Kira) a refusé de revenir à cause du salaire (et elle a bien raison)

Alors que certaines séries reviennent avec de nouvelles saisons comme Sex and the City et Dexter, c'est avec un film que Teen Wolf va avoir une suite. En septembre 2021, pour les 4 ans de la fin du show, le créateur Jeff Davis annonçait le long métrage ce qui a mis les fans en joie. C'était un peu moins l'euphorie ce mardi 15 février avec l'annonce du casting. Car plusieurs (gros) noms manquent à l'appel.

Arden Cho avait été écartée de Teen Wolf

C'est par exemple le cas d'Arden Cho. Entre les saison 3 et 5, l'actrice incarnait Kira, la kitsune qui était en couple avec Scott (Tyler Posey). Sauf qu'en avril 2016, avant le lancement de la saison 6, l'actrice avait annoncé son départ de la série après avoir été écartée du casting. "Malheureusement, on dirait que l'histoire de Kira est finie et qu'elle ne reviendra pas pour la saison 6" avait-elle annoncé, laissant penser qu'elle n'avait pas de lien avec cette décision.

Moins bien payée que les autres actrices, elle aurait mis un stop au film

Malgré ça, la production du film Teen Wolf aurait bien contacté Arden Cho pour un retour. Pas étonnant puisque d'autres acteurs ayant quitté la série sont aussi annoncés comme Crystal Reed (dont le personnage, Allison, est mort) ou encore Colton Haynes (Jackson). Sauf que la star aurait refusé de participer et pour une très bonne raison. Seule actrice de couleur au casting, elle se serait vue proposer la moitié du salaire des autres stars féminines, selon Deadline. Face à ça, Arden Cho qui a joué dans Chicago Med et est attendue au casting de la série Partner Track a donc décliné la proposition et ne sera pas au casting du film. L'actrice n'a pas confirmé les rumeurs pour le moment mais si ça se confirme, elle a eu bien raison !