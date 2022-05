TEST La Chronique des Bridgerton : pourrais-tu séduire Anthony ? 5 questions pour le savoir

Pourrais-tu séduire Anthony Bridgerton ?

Anthony te considère comme un membre de sa famille donc tu t'imagines bien que ça ne va pas le faire. Oui, ça fait mal.

Comme Kate Sharma, tu as toutes les qualités pour séduire Anthony Bridgerton et le mettre dans ton lit pour le reste de tes jours. Ok, tu n’es pas facile à vivre mais sans challenge, la vie n’est pas très excitante.

Tu as besoin d’un mec protecteur qui ne te lâche pas d’une semelle. Du coup, Anthony s’est enfui en courant.

Tu as sorti tous tes charmes et Anthony est séduit mais juste pour une nuit. C’est déjà pas mal, non ?

C’est l’heure du bal, que fais-tu ?

Que doit absolument faire un mec pour que ça marche entre vous ?

Lady Whistledown a écrit un article méchant sur toi. Quelle est ta réaction ?

Quelle est la chose sur laquelle tu peux compter pour séduire un mec ?