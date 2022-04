QUIZ Jonathan Bailey : vrai ou faux, sauras-tu répondre correctement à ces 8 anecdotes sur la star de Bridgerton ?

Prêt(e) pour notre quiz vrai ou faux sur Jonathan Bailey ? Jonathan Bailey fête ses 35 ans en 2022 Il a joué Michel-Ange dans une série pour ados. Il a failli jouer Simon dans La Chronique des Bridgerton Il double un personnage dans le jeu vidéo Final Fantasy XIV. Il est le seul acteur de Bridgerton à ne pas être britannique Il n'a jamais joué au théâtre Il est fan d'alpinisme Il est doublé pour les scènes où il apparaît nu dans Bridgerton. Tu as toujours été team Duc et tu assumes ce score nul sur Jonathan Bailey. On te juge… Tu viens tout juste de tomber amoureux/amoureuse de Jonathan Bailey, normal que tu ne saches pas encore tout sur lui. Tu es quand même bien parti(e) pour devenir un(e) expert(e). On t’a grillé, tu es un peu obsédé(e) par Jonathan Bailey et ce n’est pas une surprise pour toi. Tu le connais (presque) mieux que sa mère.