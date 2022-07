Jonathan Bailey (La Chronique des Bridgerton) au casting d'une nouvelle série LGBT qui s'annonce bouillante

Dans La Chronique des Bridgerton, on a pu découvrir des acteurs jusqu'à présent méconnus mais qui ne sont pas passés inaperçus. Parmi eux ? Regé-Jean Page qui a récemment démenti son retour dans la saison 3 et collectionne les projets (il sera très bientôt au casting du film The Gray Man sur Netflix). Si Jonathan Bailey ne quitte pas la série (on sait qu'il sera au programme de la saison 3), ça ne l'empêche pas de collectionner lui aussi les projets.

Jonathan Bailey trouve un nouveau rôle

Pour le bonheur de tout le monde, l'interprète d'Anthony Bridgerton vient de retrouver un rôle... dans une nouvelle série ! Eh oui, il sera l'une des stars de Fellow Travelers qui devrait sortir en 2023 sur Showtime aux US. Elle est basée sur le roman du même nom de Thomas Mallon et racontera l'histoire tourmentée entre deux hommes dans une société où les relations homosexuelles sont jugées comme "déviantes et subversives". Dans Fellow Travelers, on suivra donc cette relation à travers plusieurs époques, de leur rencontre dans les années 60 aux années 80.

Jonathan Bailey incarnera Tim Laughlin, un jeune diplômé de l'université de Fordham, "honnête sur ses vues politiques et ses convictions religieuses, rempli d'optimisme pour l'avenir" précise l'annonce du projet. Sa vie va être bouleversée par sa rencontre avec Hawk Fuller, un homme charismatique qui n'aime pas s'engager. Et on sait qui incarnera ce personnage : Matt Bomer (star de FBI, duo très spécial, vu aussi dans American Horror Story et la saison 3 de The Sinner). Alison Williams, vue dans Girls, sera aussi au casting et incarnera une amie de Hawk. Fellow Travelers comptera 8 épisodes.