La Chronique des Bridgerton saison 3 : Regé-Jean Page réagit enfin aux rumeurs sur son grand retour

Après l'immense succès de la saison 1, les fans étaient sous le choc en apprenant quelques mois plus tard que Regé-Jean Page ne serait pas de retour dans la saison 2. L'acteur a expliqué qu'il avait toujours été prévu qu'il ne joue que dans une saison de la série et son personnage était donc absent de la suite, sortie en mars 2022. Et pourtant, sa carrière ayant peine à décoller, il s'est murmuré que le beau gosse voulait reprendre son rôle dans la série. Une source a même confié que Regé-Jean Page serait en négociations avec l'équipe de La Chronique des Bridgerton pour faire son grand retour dans la saison 3.

Regé-Jean Page ne revient pas dans Bridgerton

Une info complètement fausse, selon le principal intéressé. Après des jours de suspense, Regé-Jean Page a répondu aux rumeurs au détour d'un post sur Instagram. En ce début de semaine, le partenaire de Phoebe Dynevor (Daphné va bien revenir dans la saison 3) était à la Fashion Week de Milan et a croisé Jonathan Bailey qui incarne Anthony Bridgerton, ami proche de Simon dans la série. L'interprète de Simon a posté une photo en compagnie de l'acteur et en a profité pour démentir son retour.

"Les mecs sont de retour en ville. (Non, je ne reviens pas dans la série d'ailleurs, les journaux ont inventé ça)" a-t-il écrit avant d'ajouter : "Mais nous avons passé un super moment stylé, on a pris des nouvelles sous le soleil et avec du café italien".