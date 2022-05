La Chronique des Bridgerton saison 3 : Francesca change de visage, voici la remplaçante de Ruby Stokes

Largement absente des saisons 1 et 2 de La Chronique des Bridgerton, Francesca, la 3ème soeur de la célèbre famille devrait être plus importante pour la saison 3 dont le tournage débutera prochainement (la date de sortie n'est pas fixée sur Netflix). Et pour cause : la soeur d'Anthony et Daphné change de visage. Ce n'est plus Ruby Stokes qui l'incarnera dans la suite. Découvrez sa remplaçante.

On a parfois un peu tendance à l'oublier mais, en plus de Daphné (Phoebe Dynevor), Eloise (Claudia Jessie) et Hyacinth (Florence Hunt), la famille Bridgerton compte une quatrième soeur : Francesca. C'est Ruby Stokes qui l'incarnait dans les saisons 1 et 2 mais l'actrice ne fait que quelques petites apparitions à l'écran. Occupée par d'autres projets, elle n'avait pu être que dans trois épisodes de la saison 2. Et elle ne sera plus du tout dans la suite. Voici la nouvelle Francesca Bridgerton Comme l'annonce Deadline, La Chronique des Bridgerton a décidé de recaster le personnage de Francesca pour la saison 3. Le tournage doit débuter le 6 juin prochain si on en croit les récentes révélations de Jonathan Bailey et Ruby Stokes est actuellement occupée par une nouvelle série pour Netflix. Résultat ? C'est une nouvelle actrice qui incarnera Francesca dans la suite. La production a choisi Hannah Dodd pour reprendre le rôle.

La Chronique des Bridgerton saison 3 : Hannah Dodd (à droite) remplace Ruby Stokes

Son visage vous dit quelque chose ? C'est normal. La mannequin âgée de 26 ans a joué dans la série Anatomie d'un scandale où elle jouait le rôle de Sophie, version jeune. Elle a également participé au film Flowers In The Attic : The Origin et sera au casting d'Enola Holmes 2 face à Millie Bobby Brown.