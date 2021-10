Enola Holmes 2 : deux acteurs importants de retour auprès de Millie Bobby Brown

Alors que Netflix prend (un peu trop) son temps pour mettre en ligne la saison 4 de Stranger Things, c'est un autre projet de Millie Bobby Brown qui fait parler de lui aujourd'hui. On le sait, la comédienne reprendra en effet son rôle de Enola Holmes dans une suite du film éponyme sorti en 2020 sur la plateforme de streaming. Et à en croire Variety, elle ne sera pas la seule.

Enola Holmes 2 porté par un casting identique

Le site américain vient officiellement de l'annoncer, en plus de Henry Cavill (Sherlock Holmes) - qui pourrait potentiellement avoir son spin-off un jour, il est désormais confirmé que Louis Partridge et Helena Bonham Carter seront également de retour devant la caméra avec respectivement les rôles de Tewkesbury, l'intérêt amoureux de l'héroïne, et Eudoria Holmes, la mère de la jeune détective (voir ci-dessous). Deux bonnes nouvelles qui nous promettent de la continuité dans cet univers si prometteur.

Malheureusement, il faudra se montrer patient avant d'en savoir plus sur ce nouvel épisode. Pour l'heure, on sait uniquement que Harry Bradbeer en sera à nouveau le réalisateur, et que Jack Thorne écrira encore une fois le scénario. Côté histoire justement, le mystère est en revanche préservé. De même, si le tournage devrait prochainement débuter à Londres, aucune date de sortie n'est connue.