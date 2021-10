Stranger Things saison 4 : des secrets sur Eleven bientôt dévoilés, David Harbour tease la fin

Le passé d'Eleven exploré

En 2022, Netflix mettra (enfin) en ligne la saison 4 de Stranger Things. Et David Harbour - l'interprète de Hopper, l'a promis, cette très longue attente sera parfaitement récompensée avec ce qui nous sera proposé à l'écran. Présent au Comic-Con de New York ce week end, le comédien a en effet confessé qu'il y en aura pour tout le monde dans les nouveaux épisodes, à commencer par son personnage, "J'ai la meilleure histoire de la saison", mais surtout Eleven.

Tandis que l'héroïne de Millie Bobby Brown pourrait bientôt avoir le droit à son propre spin-off, elle devrait avant ça voir son passé être à nouveau exploré l'an prochain, "Vous allez découvrir bien plus de choses concernant Eleven et le Dr Martin Brenner et l'institution, notamment ce qu'elle a pu traverser et traverse encore". On ne sait pas vraiment ce que cela signifie (nouveaux flashbacks avec une actrice plus jeune ? Rôle plus sombre pour Eleven cette année ? Nouvelles révélations sur ses pouvoirs ?), mais on a hâte de découvrir ce que les créateurs nous réservent.

Pas de mystères sans réponses dans la série

Parmi les autres belles surprises à venir, David Harbour a également confirmé que la maison hantée mise en scène dans la première bande-annonce aura une réelle importance dans l'intrigue. "Il y a cette nouvelle chose liée à la Maison de Creel [personnage incarné par Robert Englund, ndlr], qui est LE nouvel élément central à Hawkins qui, bien évidemment, va tout relier", a confié l'acteur. Un lien avec le plus gros secret de la série récemment teasé ? C'est possible.

La bonne nouvelle, c'est que les mystères inédits à venir avec cette maison ne seront pas bâclés. Là où l'on pouvait s'inquiéter de voir la série continuer à introduire de nouvelles choses sans prendre la peine d'aller au bout de ses idées, David Harbour a au contraire promis que tout est fait pour satisfaire les fans, "Ce que l'on tente de faire en élaborant cette intrigue, c'est de tout relier et de s'assurer que nous ne finirons pas avec un truc façon Lost avec des questions du genre 'Qu'est-ce qui s'est passé avec l'ours polaire ?' On tente de tout relier afin que tout devienne un puzzle complète à la fin. La saison 4 joue beaucoup à ce niveau-là".

Autrement dit, si de nouvelles frustrations et questions devraient apparaître dans les prochains épisodes, la saison 5 - qui pourrait être la dernière, devrait ensuite s'amuser à tout conclure d'une façon satisfaisante. Une promesse encourageante qui nous permet d'aborder sereinement l'arrivée de la saison 4 !