Stranger Things : Millie Bobby Brown (Eleven) bientôt star d'un spin-off ? C'est possible

Ce week end, Netflix a officialisé la nouvelle : la saison 4 de Stranger Things ne sera pas mise en ligne avant 2022. Une déception pour les fans qui attendent la suite de la série depuis 2019, mais une nouvelle qui a également été accompagnée d'un étonnant sous-entendu.

Bientôt des spin-offs pour Stranger Things ?

Conscient de l'amour du public pour les aventures de Eleven, Mike & Cie, Ted Sarandos - co-CEO de la plateforme de streaming, a en effet laissé entendre que cet univers pourrait prochainement s'étendre avec... la production de "spin-off potentiels".

Après avoir rappelé, "les franchises c'est bien, mais ce que vous souhaitez vraiment ce sont des succès", le dirigeant n'a pas hésité à confesser que la série des frères Duffer était capable d'être les deux, "Stranger Things est une franchise en train de naître". Traduction ? A l'instar de The Witcher qui a déjà eu le droit à un film d'animation, d'autres projets adaptés de cet univers devraient bientôt accompagner / succéder à Stranger Things.

Eleven au centre d'un tel projet ?

Pour l'heure, aucun détail n'a encore été précisé à ce sujet et on ne sait donc pas sous quelle forme ces spin-offs pourraient voir le jour (série ? série d'animation ? films ?), ni ce qu'ils pourraient raconter. Néanmoins, si l'on se fie aux informations de Deadline - site américain réputé pour son sérieux, Eleven pourrait se retrouver au centre d'une telle série dérivée.

"Il y a eu des discussions sur la possibilité de voir la star Millie Bobby Brown jouer la tête d'affiche d'un projet qui étendrait l'univers des frères Duffer, notamment à travers son énorme contrat qui la lie à Netflix", explique ainsi le média. Une bonne nouvelle ? Difficile à dire.

Au regard de la vitesse à laquelle grandit l'actrice, il apparaît évident qu'un tel projet ne pourrait faire office que de suite aux événements de Stranger Things et non pas servir à combler des trous vis-à-vis du passé de Eleven. Or, le public aura-t-il réellement envie de suivre l'héroïne sans Mike (Finn Wolfhard) et le reste de la bande à ses côtés ? La magie sera-t-elle toujours aussi efficace avec un personnage désormais majeure, là où la force de Stranger Things réside dans le fait de voir des enfants se heurter à des événements flippants dans un monde d'adultes ? A suivre...